Подписка на журнал

№ 5, сентябрь-октябрь, 2014

В рубрике «Панорама» представлены новости кабельной отрасли и рынка кабельно-проводниковой продукции. Наибольший интерес вызывают новости компаний IEK и ОАО «МОЭСК».

Группа компаний IEK наращивает свои производственные мощности, что вызвано повышенным спросом на металлопродукцию IEKR на российском рынке. В сентябре 2014 года ГК IEK на своём заводе в Тульской области ввела в действие новую высокотехнологичную линию по выпуску металлических лотков.

Энергетики Московских кабельных сетей (МКС) – филиала ОАО «МОЭСК» стали подавать напряжение на первые объекты инновационного центра «Сколково». От кабельно-воздушной линии электропередачи 20 кВ включены три трансформаторные подстанции, от которых, в свою очередь будут запитаны объекты инновационного центра: «Гиперкуб», «Матрёшка» и «Технопарк».

«Темой» номера являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). В этой рубрике опубликована статья «Самонесущий оптический кабель на ВЛ 35–330 кВ», в которой рассказывается о том, что волоконно-оптические линии связи зачастую размещают на опорах воздушных линий (ВЛ) электропередачи среднего и высокого напряжения. В случаях использования самонесущих оптических кабелей проект стандарта требует их размещения в точках минимального наведённого фазными проводами ВЛ потенциала. В статье рассматриваются причины такого требования.

В рубрике «Актуально» размещается ряд статей, представляющих интерес для специалистов кабельной отрасли.

Например, в статье «Методы уменьшения внешнего диаметра симметричного горизонтального кабеля» описывается структурированная кабельная система (СКС), которая на протяжении последних двух десятков лет представляет собой обязательный компонент информационной инфраструктуры объектов недвижимости различного назначения. Она обеспечивает уникальное сочетание простоты реализации, удобства эксплуатации, экономичности и устойчивости к воздействиям внешних неблагоприятных факторов. Всё это в совокупности делает СКС фактически безальтернативным средством реализации физического уровня современной информационно-телекоммуникационной системы (ИТС).

В статье «Об опыте проведения диагностических испытаний кабельных линий 110–220 кВ установкой OWTS HV 250» сообщается о том, что в связи с модернизацией энергосетей, внедрением новых технологий, повышением требований, предъявляемых к качеству электроэнергии, в России всё большее распространение получают кабельные линии 110–500 кВ. Для их качественной эксплуатации необходимо современное диагностическое оборудование.

В настоящее время в России появилось такое уникальное оборудование, позволяющее проводить испытание повышенным напряжением и диагностику КЛ 110–220 кВ на наличие частичных разрядов с определением их локализации.

Также этой теме посвящена статья «Индикаторы NORTROLL для обнаружения мест повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи, которые производит ГК «СИКАМ».

Статья «Особенности применения вакуумных выключателей в распределительных кабельных сетях среднего напряжения, содержащих кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена» рассказывает о том, что сегодня в сетях среднего напряжения различного назначения на смену масляным выключателям приходят вакуумные выключатели (ВВ), основными преимуществами которых являются высокий коммутационный ресурс и минимальные требования со стороны эксплуатационного персонала по их обслуживанию. Вместе с тем внедрение ВВ в электрические сети, содержащие кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (КСПЭ), связано с определённой спецификой, от которой зависит и срок эксплуатации КСПЭ.

Также интерес для специалистов кабельной отрасли представляет статья «Требования к современной кабельной арматуре и факторы, влияющие на сокращение срока службы кабельных линий». В ней сообщается, что обычно рассматривают факторы, которые влияют на увеличение надёжности и срока службы кабельных линий (КЛ), на самом деле эти же факторы могут работать и наоборот, т.е. сокращать срок службы и снижать надёжность КЛ. В этой статье описывается отрицательная направленность этих факторов, чтобы по возможности избежать их в дальнейшем.

Cтатья «Микролегированные медные провода для воздушных линий электропередачи» рассматривает зарубежный опыт производства и применения медных микролегированных проводов, обладающих высокой энергоэффективностью и способностью справляться с современными токовыми перегрузками вызванными, в том числе, появлением возобновляемых источников энергии с весьма нестабильным выходом электроэнергии.

Кроме этого в рубрике «Актуально» публикуется третья окончательная часть статьи «Современный взгляд на содержание дисциплины «Кабельные линии высокого напряжения», в которой продолжен анализ современного состояния преподавания дисциплины «Кабельные линии высокого напряжения» для студентов специальностей «Электроэнергетические системы» и «Электроснабжение» и предлагаются пути её модернизации в соответствии с инновационным развитием кабельной техники и её перспективным использованием в системах электроснабжения мегаполисов и крупных промышленных предприятий.

В рубрике «Производство» рассматривается патент «Способ непрерывного изготовления ГТР-слоя электропроводника из потока металла на ПМК-головке литьевой машины». Предлагаемый способ непрерывного изготовления гибкого трубчатого слоя электропроводника из потока металла на проходной многоканальной головке (ПМК) индукционной машины непрерывного литья электротехнического металла (меди, алюминия и др.) позволяет производить однослойный электропроводник требуемого класса гибкости с заполненным или без заполнения центральной части его гибкого трубчатого слоя.





Содержание выпуска:

Тема номера

Самонесущий оптический кабель на ВЛ 35–330 кВ

Актуально

Способ непрерывного изготовления ГТР-слоя электропроводника из потока металла на ПМК-головке литьевой машины

Микролегированные медные провода для воздушных линий электропередачи. Современный взгляд на содержание дисциплины «Кабельные линии высокого напряжения» (часть III). Окончание.

Требования к современной кабельной арматуре и факторы, влияющие на сокращение срока службы кабельных линий

Особенности применения вакуумных выключателей в распределительных кабельных сетях среднего напряжения, содержащих кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена

Индикаторы NORTROLL для обнаружения мест повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи

Об опыте проведения диагностических испытаний кабельных линий 110–220 кВ установкой OWTS 250 HV

Методы уменьшения внешнего диаметра симметричного горизонтального кабеля

Панорама

Энергетики Московских кабельных сетей (МКС) – филиала ОАО «МОЭСК» подают напряжение на первые объекты инновационного центра «Сколково»

Группа компаний IEK продолжает наращивать свои производственные мощности

Импортозамещение в кабельной промышленности

Новости компаний

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